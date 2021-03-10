Ayasofya Camii'nde restorasyon ve konservasyon çalışmalarının ikinci kısmı başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalarda ilk olarak cami içindeki hat levhalarının restorasyonu yapılıyor.

Fümigasyon ile zararlı böceklerden arındırılan eserler için şimdi temizleme ve belgeleme işlemi yürütülüyor.

"Ultraviyole ve fotoğraf çekimleri gerçekleştirdik"

İstanbul Restorasyon ve Konservasyon Merkez Bölge Laboratuvarı Müdürü Eftal Kiraz, yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verdi.

Kiraz, "Ultraviyole çekim ve fotoğrafla çekim gerçekleştirdik. En sonda da mikrobiyolojik aktivite sonucu oluşan delikleri dolduruyoruz. Yüzey temizliği yapıyoruz ve hat levhalarının eksik olan kısımlarının tamamlanması işlemini gerçekleştireceğiz. Ondan sonra da Mehmet Özçay denetimindeki hattat arkadaşlara yazı üzerinde çalışması için teslim edeceğiz" dedi.

4 hat levhasının yanı sıra cami içindeki iki levha daha restorasyon ve konservasyon işleminden geçirilecek.

Belgeleme işleminin ardından hattatlar devreye girecek ve levhaların yazı kısımlarının konservasyonu yapılacak. Tamamlandıktan sonra da hepsi Ayasofya Camii içindeki yerini alacak.

"Hat levhaların yerinde korunması uygun görüldü"



Daha önce Ayasofya'dan diğer camilere gönderilen eserlerin geri dönüşü için de çalışma yapılıyor.

Levhaların yerinde korunacağını söyleyen Kiraz, "Restorasyon çalışmaları bildiğiniz gibi tarihi eser niteliği olduğu için hat levhaların yerinde korunması uygun görüldü. Ayasofya'da bir yer ayrıldı. Burada 8 kişilik ekiple bir çalışma başladı" diye konuştu.



Geri getirilen eserleri de benzer bir süreç bekliyor. Onlar da restorasyonun ardından Ayasofya Camii'ne asılacak.

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Üyesi Hattat Mehmet Özçay danışmanlığında devam eden çalışmaların Ramazan ayı öncesinde tamamlanması hedefleniyor.

Kamera: Musa Toprak