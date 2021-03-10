Kamu yayıncılığı sorumluluğu ile işitme engelli çocuklara da ulaşmak isteyen TRT Çocuk, 1 Şubat itibarıyla ayrıntılı alt yazı seçeneği ile test yayınlarına başlamıştı.

Test yayınlarından sonra kanalın sevilen çizgi dizileri “Elif ve Arkadaşları”, “Aslan”, “Rafadan Tayfa”, “İbi” ve “Nasreddin Hoca: Zaman Yolcusu” ayrıntılı alt yazı seçeneği ile ekranda yer almaya başladı. “Pırıl” ile “Maysa ve Bulut” çizgi dizilerinin de yakında ayrıntılı alt yazıları ile ekrana gelmesi planlanıyor.

Uzman ekiplerden her aşamada destek alındı

TRT Çocuk, sevilen içeriklerini işitme engelli çocuklarla buluşturmak için yaklaşık bir yıl süren özel bir çalışma yaptı. Alt yazılar hazırlanırken, konunun hassasiyetine uygun olarak uzman ekiplerden her aşamada destek alındı.

İşitme engelli çocukların diğer akranlarından farkları, okuma alışkanlıkları, okumada bölümleme becerileri, dakika başına ortalama kaç kelime görmeleri gerektiği gibi konularda yapılan araştırmalar göz önünde bulunduruldu. Normal alt yazı sisteminden farklı bir yöntem izlendi ve ayrıntılı alt yazı seçeneği tercih edildi.

Kumandaların alt yazı seçeneğine basmaları yeterli

Bu farkındalıkla, TRT Çocuk kanalının sevilen çizgi dizileri “Elif ve Arkadaşları”, “Aslan”, “Rafadan Tayfa”, “İbi” ve “Nasreddin Hoca: Zaman Yolcusu” şubat ayında hedef kitlesine uygun olan alt yazı seçenekleri ile izleyicileriyle buluştu. Bu yapımları ayrıntılı alt yazı seçeneği ile izlemek isteyen izleyicilerin, kumandalarında bulunan alt yazı tuşuna basması yeterli oluyor.

“Pırıl” ile “Maysa ve Bulut” da alt yazı seçeneğiyle ekrana gelecek

Ayrıntılı alt yazı seçeneği ile yayına sunulan çizgi dizilere ilerleyen süreçte “Pırıl” ile “Maysa ve Bulut” da eklenecek.

TRT Çocuk, işitme engelli çocukların izleyebileceği içeriklerin çeşitliliğini artırmaya yönelik çalışmaları sürdürüyor.