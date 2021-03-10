Türkiye'nin en geniş Atatürk fotoğrafları koleksiyoneri Hanri Benazus'un aralarında hiç bilinmeyen Atatürk fotoğraflarının da bulunduğu koleksiyonu Ankara Büyükşehir Belediyesinin envanterine girdi.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş, Hanri Benazus ile görüşmesinde yaptığı konuşmada Benazus'un arşivini hediye etmesinin kendileri için bir onur olduğunu söyledi.

Arşivde Atatürk’ün hiç bilinmeyen fotoğrafları yer alıyor

Çok az bilinen ya da hiç bilinmeyen Atatürk fotoğraflarının kalıcı sergi dışında gezici sergiyle de tüm Türkiye'de görülmesini sağlayacaklarını bildiren Ödemiş, şunları kaydetti:

" Bu arşivin en büyük özelliği Atatürk'ün ender rastlanan veya kamuoyunca hiç bilinmeyen fotoğraflarının olması. Sayın Benazus elindeki arşivi herhangi bir ücret talep etmeksizin Ankara Büyükşehir Belediyesine bağışlayacak. Biz de fotoğrafların devamlı sergileneceği bir Atatürk Fotoğrafları Müzesi kurmak hedefindeyiz."

Türkiye'nin en büyük Atatürk fotoğrafları koleksiyoneri Hanri Benazus da Atatürk ile tanışıp sohbet eden hayattaki son kişi olduğunu ifade etti.

Çok sayıda teklif gelmesine rağmen bugüne kadar hiçbir fotoğrafını elinden çıkarmadığını aktaran Benazus, Atatürk fotoğrafları arşivini hiçbir beklenti içinde olmadan Büyükşehir Belediyesine hediye ettiğini vurguladı.

“Burada kalması şart ve en önemli yer de Ankara"

Atatürk'ün Ankara'yı başkent seçerken kafasında çok uzun planlar olduğuna dikkat çeken Benazus, arşivin Ankara’da kalmasının önemine dikkat çekti:

" Bunu yaparken hiçbir beklenti içinde olmadım, çünkü benim Atatürk'e çok büyük bir borcum var. Ben o borcu ödemeye çalışıyorum. Bugüne kadar bu Atatürk müzesinin açılması için Amerika'dan ve Lozan Üniversitesi'nden teklif geldi. Hepsini reddettim, çünkü bu arşiv bu topluma mal oldu. Burada kalması şart ve en önemli yer de Ankara."

"Gözümüz gibi bakacağız"

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu. Yavaş, paylaşımında, şu sözlere yer verdi:

"Mustafa Kemal Paşa'nın en geniş fotoğraf arşivinin sahibi Hanri Benazus, koleksiyonunu belediyemize hediye etti. Biz de bu arşivi yeni kuracağımız Atatürk Fotoğrafları Müzesi'nde sergilemeye karar verdik. Gözümüz gibi bakacağız."