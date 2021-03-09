Kocaeli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarım Bölümü mezunu Kiriş, yaklaşık 8 yıl önce öğrenciyken duvarlara resim yapmaya başladı.

O dönemde tanıştığı aynı bölümü bitiren nişanlısı Ecem Hatipoğlu'nun da desteğini alan Kiriş, sırt çantasıyla başladığı işini yavaş yavaş büyüterek bir minibüs aldı. Aracını da resimlerle süsleyen Kiriş, Türkiye'nin dört bir yanından aldığı tekliflere yetişmeye çalışıyor.

Duvar ressamlığının yanında heykel de boyayan çift, severek yaptıkları işlerinde sosyal konulara da değiniyor.

Kiriş, özellikle yaz aylarında taleplere yetişmekte güçlük çektiğini söyledi:

"Türkiye genelinde çok sayıda müşteriye binden fazla duvar resmi yaptık. İşimi severek yapıyorum. Bir boya ustası, inşaatçı gibi zor şartlarda çalışıyoruz ama aynı zamanda da bir sanatı icra ediyoruz. Severek yapılması gereken bir iş.”

Hatipoğlu ise şehir şehir gezerek çalışmanın çok keyifli olduğunu anlattı:

"Sanatımızla sosyal konulara da değinebiliyoruz. Üniversitede aynı bölümü okuyorduk. Hobi olarak başladığımız şey mesleğimiz haline gelince bambaşka bir boyuta vardı. “