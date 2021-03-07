62 yaşındaki tiyatro ve sinema oyuncusu Rasim Öztekin, öğle saatlerinde fenalaştı.

Kalp kriz sonucu kalbi duran sanatçı, ilk olarak Beykoz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yapılan müdahale sonrasında hayata döndürülen sanatçı, daha sonra Doktor Siyami Ersek Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Hastanesi'ne sevk edildi.

Öztekin'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

17 yıl önce kalp yetersizliği tanısı konulan Öztekin'in 2018 yılında kalp pili değiştirilmişti.