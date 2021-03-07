Karlı dağlar üzerinde fırça darbelerini tuvale yansıttılar. Ana temaları ise Antalya'ydı.

Saklıkent Kayak Merkezi bu kez sanat çalıştayına ev sahipliği yaptı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanı Okan Yavuz, "Turizmi 12 aya çıkarmak ve turizmin hareketliliğini sağlayarak kış turizmine dikkat çekmek amacıyla Saklıkent sanat kampı ve kültür sanat etkinlikleri yapıyoruz" dedi.

Koronavirüs önlemleri çerçevesinde katılımcılar Antalya ile sınırlı tutuldu.

Saklıkent Kayak Merkezi sanatseverleri ağırladı

Proje Koordinatörü Doç. Dr. Mehmet Ali Eroğlu, projeye katılanlarla ilgili şu bilgiyi verdi:

"Akdeniz Üniversitesi'nden lisans, yüksek lisans ve doktora seviyesinde öğrencilerimiz var. Yine Antalya'daki çeşitli ressam arkadaşlarımız ya da Türk sanatı ile ilgili uğraşan arkadaşlarımız ile farklı bir konseptle burada bulunmaktayız."

Geleneksel Türk sanatlarından, kardan heykellere kadar farklı sanatlar icra edildi.

Ressamlar 1850 rakımlı noktada resim yapmaktan oldukça memnundu.

Çalıştay, kayakseverlerden de tam not aldı.

Kültür Sanat Çalıştayı'na 50'ye yakın sanatçı katıldı.