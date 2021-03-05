Erzurum Ticaret Borsası'nın Türk Patent ve Marka Kurumu'na yaptığı başvuru sonucu, dut ağaçlarından üretilen pekmezden yapılan ve içinde şeker bulunmayan pekmezli baklavaya "Coğrafi İşaret Tescil Belgesi" verildi.

Erzurum Ticaret Borsası Başkanı Hakan Oral, kentin pekmezli baklavasını coğrafi işaret tescil belgesi alarak tescillediklerini belirterek, bunun kente ve ülkeye hayırlı olmasını diledi.

"Kesinlikle şeker, glukoz içermez"

Oral, "Pekmezli baklavanın en büyük özeliği yörede yetişen dut ağaçlarından üretilen pekmezden yapılması ve içinde kesinlikle şeker, glukoz içermemesidir. Yaklaşık 30'a yakın üründe tescil belgesi almak için çalışmalarımız var" dedi.

Erzurum'da çok fazla yöresel lezzetin bulunduğunu belirten Oral, kentin gastronomi şehri olmaya aday ve iddialı olduğunu vurguladı.

"Tescil için Erzurum tereyağı ve kavurması gibi başvurularımız devam ediyor"

Alınan tescil belgeleriyle kısa sürede kentin ismini daha fazla duyuracaklarını aktaran Oral şöyle devam etti:

"Endüstriyel açıdan üretilen mevcut coğrafi işaretli civil peniri, kadayıf dolması, yeşil göğermiş peynir gibi ürünlerimiz var. Şimdi tescil için Erzurum tereyağı ve kavurması gibi başvurularımız devam ediyor. Yıl sonuna kadar hedefimiz 50'den fazla coğrafi işaret belgesine sahip olmak.

Hazırlığını ve başvurusunu yaptığımız 21 tane ürün ile 19 tane hali hazırda çalışmalarını sürdürdüğümüz işler var. Diğer odalarımızın tescil aldığı ürünler ile koordinasyonlu şekilde bütün ilçelerimiz ve ilimizin yöresel ürünlerini, değerlerini tescil altına alıp hem yöresel değerlere sahip çıkacağız hem de istihdama katkı sunacağız."

Erzurum'un pekmezli baklavalısı

İlk üretimi 1950 yıllarında yapılan Erzurum'un pekmezli baklavası, baklava açmak için özel üretilen oklavalarla olabildiğince ince açılarak yapılır.

Antep fıstığı, ceviz içi ve Erzurum’da üretilen dut pekmezi yufkaların içine konularak rulo şeklinde sarılır. Dilimlenerek pişirilen baklava, kente özgü şerbetli bir tatlı çeşitidir.