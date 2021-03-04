Birçok ünlü sanatçının yetiştiği Şanlıurfa'nın müzikal zenginliğinin tüm dünyaya duyurulması amacıyla çalışma yapılıyor.

Sıra gecesi kültürünün yaşatıldığı kentin, müzik kültürünün gelecek nesillere aktarılması, tanıtılması ve tescil edilmesi için UNESCO'ya "Müzik Şehri" başvurusunda bulunulacak.

Bu kapsamda tüm paydaş kurumların katılımıyla Büyükşehir Belediyesi Konservatuvar Şube Müdürlüğünde yapılan toplantıda, gerçekleştirilecek etkinlikler, atılacak adımlar ile UNESCO başvurusu konusunda fikir alışverişi yaptı.