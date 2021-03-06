Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Panorama 25 Aralık Müzesi'nde gerçekleştirilen açılışta yaptığı konuşmada, çok özel bir haftada ve özel bir müzede olduklarına dikkati çekerek, katılımcılara serginin yanı sıra müzeyi gezmeleri tavsiyesinde bulundu.

Sergide yer alan eserleri, Nejat Çuhadaroğlu'nun kurduğu Hisart Canlı Tarih ve Diorama Müzesi'nde gördüğünü, titizlikle hazırlandığını belirterek, şehirdeki vatandaşların da istifade etmesi için Gaziantep'e getirdiklerini kaydetti.

Gaziantep'in tarihiyle, kültürüyle çok özel bir kent olduğunu vurgulayan Şahin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan Anadolu Medeniyetleri Müzesi'nde Karkamış'tan 35 eserin yer aldığını anımsattı.

"Bir yandan kurşun hazırlıyor bir yandan çocuğuna eğitim verip, besliyor"

Büyün bir medeniyetin emanetçisi olduklarını söyleyen Şahin, şunları kaydetti:

"Çok büyük bir tarihimiz var. Adem ve Havva'dan beri insanoğlu kadınıyla, erkeğiyle mücadele ediyor. Ama yaşanan talihsizliklerden dolayı kahraman, gazi, şehit kadınların ismi çokta söylenmiyor. Belediye başkanlığına geldiğim zaman ilk işim kadın şehitler anıtı yapmak oldu. O kadar şehit ve gazimiz var ki. Unutmamamız, unutturmamamız lazım. Bu müzeyi gezdiğinizde de kadın kahramanları göreceksiniz. Bir yandan kurşun hazırlıyor bir yandan çocuğuna eğitim verip, besliyor. Anadolu ismini anadan alıyor. Geçmişe bakarak geleceğimizi çizmemiz lazım. Tek kanatlı kuş uçamaz. Bizim geleceğe bırakacağımız en büyük miras bu yolculuğu birlikte götürmek."

"8 Mart Kadınlar günü dolayısıyla sergi açmanın mutluluğunu yaşıyoruz"

Gaziantep Valisi Davut Gül bu yıl Gaziantep'in kurtuluşunun 100. yılını kutladıklarını anımsatarak, her hafta farklı etkinlikler yaptıklarını, bu hafta da 8 Mart Kadınlar günü dolayısıyla sergi açmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Açılışa AK Parti Gaziantep Milletvekili Derya Bakbak, Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, Hisart Canlı Tarih ve Diorama Müzesi kurucusu Nejat Çuhadaroğlu ve vatandaşlar katıldı.

Sergi 2 ay boyunca gezilebilecek.