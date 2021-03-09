Fatih'te bulunan İstanbul'un 113 yıllık sembol yapılarından Liman Han’da başlatılan restorasyon çalışması devam ediyor.

İstanbul Ticaret Odası tarafından yürütülen çalışma kapsamında içerideki tarihi eser niteliği taşıyan objeler de koruma altına alındı. Sökülen mimari ögeler, tekrar kullanılmak üzere sahada oluşturulan atölyelerde restore edildi.

Söküm işlemleri sonrasında yapının ön cephesi uzmanlar eşliğinde çelik konstrüksiyon ile askıya alındı. Zemini ise iyileştirilerek deprem yönetmenliğine uygun hale getirildi.

Liman Han eğitim ve araştırma merkezi olacak

Yapının arka kısmı da yine hazırlanan projeye uygun şekilde yenilenecek. Çalışmalar tamamlandığında Liman Han eğitim ve araştırma merkezi olarak kullanılacak.

Birinci derece tarihi eser sınıfındaki yapının restorasyonu bir yıl içinde tamamlanacak.