İstiklal Marşı, yedi düvele karşı koyan Türk Milletinin dünyaya ilan edilen destanıydı.

Milli Mücadele'nin en zor yıllarında yazılan İstiklal Marşı, 12 Mart 1921'de Birinci Meclis'te gözyaşlarıyla, ayakta alkışlanarak okundu.

Merhum Mehmet Akif Ersoy'un Türk milletine, "korkma" diye seslendiği İstiklal Marşı'nın Meclis'te okunmasının üzerinden yüz yıl geçti. Yüz yıl sonra da Türkiye'nin milli mutabakat metni ülkenin dört bir köşesinde okunmaya devam ediyor.

Mehmet Akif Ersoy özel sergisi



Türkiye Büyük Millet Meclisi de "Mehmet Âkif Ersoy" adına özel bir sergiye ev sahipliği yaptı. Sergide milli şairin kendi el yazısından İstiklal Marşı ve

Milli Mücadele döneminin kartpostalları da yer alıyor.



Sergide, Mehmet Akif’in çocukluğunun geçtiği evi, ailesi ve arkadaşlarının fotoğraflar da sergileniyor.

"Akif'in evi yeniden yapıldı"

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, "Bayramiç ilçemizde Akif'in babasının yaşadığı bir ev var. O ev çökmüş, yok olmuş, boş bir arsa haline gelmiş. Bunu tarihi kitaplardan bulup, bilgileri tescil ettirip, Bayramiç'in Akif evi olarak aslına uygun şekilde inşa ettik" dedi.

Müze olarak ziyarete açıldı



AK Parti Grup Başkan Vekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, Akif'in doğduğu, yıllarının geçtiği evin müze olarak ziyarete açıldığını söyledi.



Mehmet Akif'in Ersoy'un nüfus kayıtları da sergideydi.

Turhan, "Şu arkamızda gördüğünüz, özellikle Bayramiç'in nüfus kaydına da konu olmasını belgeleyen bir evrağımız var. Bugün onu sergiliyoruz. Akif'in nüfus kaydı Osmanlı kayıtlarında ama biz Türkçesine çevirdik" diye konuştu.