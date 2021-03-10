Haber Giriş: 10 Mart 2021 Çarşamba 19:19Son Güncelleme: Kaynak: AA
Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu'nun ölümü hakkında takipsizlik kararı
[Fotoğraf: Arşiv]
Adli Tıp Kurumunca Aort yırtılması sonucu hayatını kaybettiği belirlenen psikolog ve yazar Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu'nun ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada takipsizlik kararı verildi.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen kararda, Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu'nun ölüm nedeninin tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca otopsi raporu düzenlendiği kaydedildi.
Raporda, ölümünün "Aort diseksiyonu rüptürüne bağlı kalp tamponadı" sonucu meydana geldiğinin belirtildi.
Soruşturma neticesinde müteveffanın doğal yollarla vefat ettiği, vefat etmesinde herhangi bir kişinin kusuru olmadığından suç unsuru bulunmayan olay nedeniyle kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildi.
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