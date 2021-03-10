İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca verilen kararda, Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu'nun ölüm nedeninin tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumu Başkanlığınca otopsi raporu düzenlendiği kaydedildi.

Raporda, ölümünün "Aort diseksiyonu rüptürüne bağlı kalp tamponadı" sonucu meydana geldiğinin belirtildi.

Soruşturma neticesinde müteveffanın doğal yollarla vefat ettiği, vefat etmesinde herhangi bir kişinin kusuru olmadığından suç unsuru bulunmayan olay nedeniyle kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verildi.