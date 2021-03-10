Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan "Jandarma Genel Komutanlığı Madalya ve Nakdi Ödül Yönetmeliği"ne göre, "Üstün Cesaret ve Feragat Madalyası" Türkiye Cumhuriyeti'nin bekası ile ülkenin güvenlik ve esenliği için feragat ve kahramanlık gösterdiği tespit edilen personele verilebilecek.

Üstün Cesaret ve Feragat Madalyası, beratı ile nesilden nesile miras olarak intikal edecek.

Madalya için teklifte bulunulurken, elde edilen başarıların tek bir kişinin başarısı olamayacağı gerçeğinin yanı sıra başarıda katkısı bulunan tüm personelin taltif edilemeyeceği de dikkate alınarak teklif yapılacak.

Madalya verilme süresi 6 ayı geçmeyecek

Teklifte bulunulurken, gerekçe olan olay ya da konuya ilişkin görevin niteliği ve önemi göz önünde bulundurulacak. Madalyanın teklif edileceği personel seçiminde hassas davranılacak.

Madalya verilmesine konu olayın ardından gecikmeksizin madalya için teklifte bulunulacak. Bu süre, hiçbir suretle olayın meydana geldiği tarihten itibaren 6 ayı geçemeyecek.

Madalyalar İçişleri Bakanı veya görevlendireceği amirler tarafından takılacak

Madalya Değerlendirme Kurulu, tüm üyelerin katılımıyla toplanacak. Kurulda madalya teklifi yapılanların durumu tek tek görüşülecek ve madalya verilmesinin uygun olup olmadığı kararı oy birliği veya oy çokluğuyla alınacak.

Oyların eşitliği halinde Kurul Başkanının bulunduğu tarafın görüşü doğrultusunda karar verilecek.

Madalya, İçişleri Bakanı veya görevlendireceği amirler tarafından sahiplerine törenle takılacak. Törenler, birliğin seviyesine, durumuna ve mevcut imkanlara uygun şekilde sade olarak yapılacak.

Madalya verilecek personel vefat etmişse madalya mirasçılarına verilecek

Üstün Cesaret ve Feragat Madalyası, sahiplerinin vefatı halinde mirasçılarına geçecek. Mirasçılar, bu madalyaları takamayacak.

Madalya alan veya almaya hak kazananların vefatları halinde bu madalya, kendileri tarafından resmi vasiyetname ile mirasçılarından birine bırakılmamış ise Türk Medeni Kanunu hükümlerine göre diğer mirasçılarına intikal edecek.

Madalya sahipleri sağlıklarında hazırlayacakları bir vasiyetnameyle okul veya müzelere madalyalarını hediye edebilecekler.

Bu durum, madalyaların kayıt ve tescil işlerinde belirtilecek, bu madalyalar hediye edilen okul veya müze tarafından kayıtları tutularak muhafaza edilecek.

Kurulda nakdi ödül teklifi yapılanların durumu tek tek görüşülecek

Jandarma Genel Komutanlığı personelinden ülkenin güvenlik ve esenliği, devletin çıkarları ve kişilerin can, ırz ve mallarını korumada yüksek hizmetleri görülenler, fiilen aldığı aylık tutarının 2 katından 5 katına kadar ödüllendirilecek.

Olağanüstü durumlarda yaşamını ortaya koyarak büyük yararlılıklar gösterenler ise 6 katından 24 katına kadar, para verilerek ödüllendirilecek.

Nakdi ödül teklifleri, nakdi ödüle esas olayın gerçekleştiği tarihten itibaren en geç 2 ay içinde olayın gerçekleştiği yerdeki sıralı amirler tarafından, kendi personeliyle emrine görevlendirilen personeli de kapsayacak şekilde yapılacak değerlendirmeyi müteakip Jandarma Genel Komutanlığına silsile yoluyla gönderilecek.

Nakdi Ödül Değerlendirme Kurulu tüm üyelerin katılımıyla toplanacak. Kurulda nakdi ödül teklifi yapılanların durumu tek tek görüşülerek oy birliği veya oy çokluğuyla alınacak.

Oyların eşitliği halinde Kurul Başkanının bulunduğu tarafın görüşü doğrultusunda karar verilecek.