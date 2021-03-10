Hudut kartalları, sınırların güvenliği için keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini kesintisiz olarak sürdürüyor.

Hatay, Kilis, Şanlıurfa ve Van hudut hatlarında yapılan arama-tarama faaliyetlerinde 9 adet tabanca, 22 kilo 100 gram metamfetamin, 13 bin 887 paket sigara, 7 kilo 850 gram kubar esrar, 7 bin 983 adet uyuşturucu hap, 3-4 kilo ağırlığında pil ve cep telefonu ile desteklenmiş iki parça halinde patlayıcı ele geçirildi.

