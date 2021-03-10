Haber Giriş: 10 Mart 2021 Çarşamba 17:28Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Hudut kartalları kaçakçılara geçit vermiyor
Milli Savunma Bakanlığı, Hatay, Kilis, Şanlıurfa ve Van hudut hatlarında yapılan arama-tarama faaliyetlerinde, 9 tabanca, 13 bin 887 paket sigara ve çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildiğini açıkladı.
Hudut kartalları, sınırların güvenliği için keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerini kesintisiz olarak sürdürüyor.
Hatay, Kilis, Şanlıurfa ve Van hudut hatlarında yapılan arama-tarama faaliyetlerinde 9 adet tabanca, 22 kilo 100 gram metamfetamin, 13 bin 887 paket sigara, 7 kilo 850 gram kubar esrar, 7 bin 983 adet uyuşturucu hap, 3-4 kilo ağırlığında pil ve cep telefonu ile desteklenmiş iki parça halinde patlayıcı ele geçirildi.
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı
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