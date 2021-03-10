Milliyetçi Hareket Partisi'nde olağan kurultay hazırlıklarında artık sona gelindi. Kurultay, 18 Mart Perşembe günü Ankara Arena Spor Salonu'nda yapılacak.

AK Parti kurultayı geniş bir heyetle takip edecek. Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile Genel Başkan Yardımcıları Erkan Kandemir, Mehmet Özhaseki ve Jülide Sarıeroğlu AK Parti'yi temsilen kurultaya katılacak.

MHP daha önce 14 Mart Pazar olarak açıklanan kurultay gününü, salgın şartlarının ağırlığı ve hafta sonları uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle 18 Mart Perşembe'ye aldı.

Ankara Arena Spor Salonunda yapılacak kurultayda, "İstiklal için birlik, istikbal için dirlik" ve "Kazanan Türkiye olacak" sloganları kullanılacak.

1200 delege oy kullanacak

Salonda sadece Türk bayrakları ve MHP'nin Kurucu Genel Başkanı merhum Alparslan Türkeş ile Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin posterleri yer alacak.

1200 delegenin oy kullanacağı kurultay, maske, mesafe ve hijyen tedbirlerine uygun şekilde gerçekleştirilecek.



