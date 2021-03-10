Bakanlıktan yapılan açıklamada, Ulusal Birlik Hükümeti’nin, dost ve kardeş Libya halkının refahı için kamu hizmetlerinin sunulması başta olmak üzere seçim sürecinin yürütülmesi, kurumların birleştirilmesi ve kapsamlı ulusal uzlaşının sağlanmasını teminen hızlı ve somut adımlar atmasını temenni edildiği kaydedildi.

Açıklamada, “Seçimlere kadarki bu önemli dönemde, Libya’daki tüm kesimleri ve uluslararası toplumu demokratik, istikrarlı ve müreffeh bir Libya’nın inşasında Ulusal Birlik Hükümeti’ne destek vermeye davet ediyoruz” ifadelerine yer verildi.

Türkiye’nin Libya halkının yanında güçlü şekilde durmaya devam edileceği belirtilen açıklamada, refah ve huzur beklentilerinin karşılanması konusunda da her türlü desteğin verilmeye devam edileceği aktarıldı.

