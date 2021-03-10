Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Papa Fransuva'nın Irak'ı ziyareti vesilesiyle IKBY tarafından bastırılması öngörülen hatıra pulları arasında, Türkiye'deki bazı illeri de içeren bir haritanın resmedildiği pulun da yer aldığı hatırlatıldı.

Açıklamada, "Bazı haddini bilmez IKBY yöneticileri bu ziyareti, Irak’ın komşu ülkelerinin toprak bütünlüklerine yönelik ham hayallerini açığa vurmak için kullanmaya yeltenmektedir. Bu tür sinsi emellerin ne şekilde hüsranla sonuçlandığı en iyi IKBY makamları tarafından hatırlanacaktır." denildi.

IKBY makamlarından bu vahim hatanın derhal düzeltilmesine yönelik açıklamanın biran önce ve net bir şekilde yapılmasının beklendiği belirtildi.