Haber Giriş: 10 Mart 2021 Çarşamba 15:20Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Türkiye'den IKBY'ye pul tepkisi: Bu vahim hata derhal düzeltilmeli
Dışişleri Bakanlığı, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nin, Katoliklerin ruhani lideri Papa için bastırdığı skandal pula tepki gösterdi.
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Papa Fransuva'nın Irak'ı ziyareti vesilesiyle IKBY tarafından bastırılması öngörülen hatıra pulları arasında, Türkiye'deki bazı illeri de içeren bir haritanın resmedildiği pulun da yer aldığı hatırlatıldı.
Açıklamada, "Bazı haddini bilmez IKBY yöneticileri bu ziyareti, Irak’ın komşu ülkelerinin toprak bütünlüklerine yönelik ham hayallerini açığa vurmak için kullanmaya yeltenmektedir. Bu tür sinsi emellerin ne şekilde hüsranla sonuçlandığı en iyi IKBY makamları tarafından hatırlanacaktır." denildi.
IKBY makamlarından bu vahim hatanın derhal düzeltilmesine yönelik açıklamanın biran önce ve net bir şekilde yapılmasının beklendiği belirtildi.
Etiketler: Dışişleri Bakanlığı IKBY
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