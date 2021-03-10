MSB'den yapılan açıklamada, Hakurk bölgesindeki arama-tarama faaliyetlerinde terör örgütü PKK'nın kullandığı yeni sığınak ve mağaraların tespit edildiği belirtildi.

Bölgede yapılan arama-taramalarda, RPG-7 roketatar, 4 AK-47 piyade tüfeği, 7,62 mm PKMS makinalı tüfek, 6'lı bomba atar, 1 kilogram amonyum nitrat, 3 mayın, 2 el bombası, 1000 adet 7,62 mm PKMS makinalı tüfek mühimmatı, 500 AK-47 piyade tüfeği mühimmatı, 150 adet 12,7 mm doçka uçaksavar mühimmatı, 30 adet 40 mm bomba atar mühimmatı, 40 şarjör, 2 gece görüş dürbünü, termal silah dürbünü, 2 keskin nişancı dürbünü, 4 el dürbününün ele geçirilerek imha edildiği kaydedildi.

Irak kuzeyi Hakurk bölgesinde arama-tarama faaliyeti icra eden Komandolarımız; bölücü terör örgütü PKK’ya ait; 1 adet RPG-7 roketatar, 4 adet AK-47 piyade tüfeği, 1 adet 7.62 mm PKMS makinalı tüfek ve çok sayıda mühimmat ele geçirerek imha etti.https://t.co/fHRIPbaS8m#MSB #TSK pic.twitter.com/H75ST31yJX