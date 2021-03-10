Adalet Bakanlığı, “onarıcı adalet” anlayışıyla alternatif bir çözüm olarak 1 Ocak 2017’de "uzlaştırma"yı hayata geçirdi.

Türkiye'de etkin ve yaygın şekilde uygulanan uzlaştırma ile bugüne kadar 933 bin 612 dosyada uzlaşma sağlandı, müzakeresi tamamlanan dosyalarda uzlaşma oranı yüzde 83 oldu.

Şüpheli, mağdurun zararının karşılanmasının yanında, Sevgi Evleri, Mehmetçik Vakfı gibi kurumlara bağış yapma, okul boyama, özür dileme, fidan dikme, kitap ve giysi yardımı yapma gibi anlaşma kararlarına uyarak ceza almaktan kurtuluyor.

Taraflar, barışa katkı sunan örnekler sergiliyor

Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı, alkollü araç kullandığı için "Taksirle bir kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan bir şüphelinin hakkında soruşturma başlattı.

Şüpheli, müştekinin talebi üzerine, "Lütfen alkollü araç kullanmayın, trafik hayattır" yazılı 100 broşür dağıtarak yargılanmaktan kurtuldu.

Denizli'de ise "hakaret" suçundan yürütülen soruşturmada, taraflar, Denizli Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezine 250 liralık mama alma ve Denizli Yetim, Aciz ve Muhtaçları Koruma Vakfına 250 lira bağış yapma karşılığında uzlaşma yoluna gitti.​​​​​​​