Haber Giriş: 10 Mart 2021 Çarşamba 11:46Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 FETÖ üyesi yakalandı
Edirne'nin Meriç ilçesinde yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 5 FETÖ üyesi yakalandı.
Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Edirne'nin Meriç ilçesinde görevli hudut kartallarının, yasa dışı yollardan Yunanistan'da geçmeye çalışan 5 şahsın yakalandığı kaydedildi.
Açıklamada, FETÖ mensubu olmaktan yargılandıkları tespit edilen şahısların, Meriç Jandarma Karakoluna teslim edildiği belirtildi.
Edirne/Meriç’te görevli hudut kartallarımız, yasa dışı yollardan Yunanistan’a geçmeye çalışan 5 şahsı yakaladı. FETÖ terör örgütü mensubu olmaktan yargılandığı tespit edilen şahıslar Meriç Jandarma Karakoluna teslim edildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/BNqlAVyrV8— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 10, 2021
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı FETÖ
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