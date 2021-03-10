İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı'na bağlı birimler, yurt genelinde dün 11.00-15.00 ile 17.00-21.00 saatleri arasında “Huzurlu Sokaklar ve Narkotik Suçları Uygulaması” gerçekleştirdi.

Lokanta, restoran, kafe, pastane, kıraathane, kahvehane, çay bahçesi, park/bahçe, rekreasyon alanları, sahil bantları, internet kafe, oyun salonları, metruk binalar ile kamuya açık yerlerde uygulama yapıldı.

126 şüpheli gözaltına alındı

Ülke genelinde 11 bin 248 karma ekip, 288 dedektör köpek ve 45 bin 894 personelin katılımı ile yapılan uygulamada 1373 aranan şüpheli yakalandı, 126 şüpheli gözaltına alındı.



Uygulamada sosyal mesafe kuralını ihlalden 400, sokağa çıkma yasağına tabi 20 yaş altı 29 ve diğer idari yaptırımlardan 981 olmak üzere toplam 1410 kişiye idari, 827 kişiye adli işlem yapıldı.

36 bin iş yeri denetlendi



Uygulamada, 120 bin 34 araç, 36 bin 397 iş yeri denetlendi. Denetimlerde 6 bin 255 araca idari işlem uygulandı.1072 araç trafikten men edildi. 12 aranan araç ele geçirildi.

Süresiz kapatılma kuralını ihlal eden 6, belirlenen çalışma saatleri dışında faaliyet yürüten 5, sosyal mesafe kuralını uygulamayan 8 ve diğer idari yaptırımlardan 36 olmak üzere toplam 55 iş yerine idari işlem yapıldı.

2 bin litre kaçak içki ele geçirildi

Ülke genelinde eş zamanlı gerçekleştirilen uygulamada çok sayıda silah, uyuşturucu madde ile 2 bin 302 paket kaçak sigara, 2 bin litre kaçak içki ve 7 gümrük kaçağı telefon ele geçirildi.