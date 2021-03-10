Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaretler sebebiyle gittiği Kırgızistan’ın başkenti Bişkek’te Kırgız mevkidaşı Ruslan Kazakbayev ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Bakan Çavuşoğlu, FETÖ tehdidinin hedefinde yalnızca Türkiye'nin olmadığına işaret ederek, "FETÖ Sadece bizim için değil Kırgızistan için de tehdittir" dedi.

[Fotoğraf: AA]

İlk Maarif Vakfı okulu Kırgızistan’da açılacak

Türkiye’nin Kırgızistan’a verdiği önemi vurgulayan Çavuşoğlu, bunun göstergesi olarak Orta Asya’daki ilk Maarif Vakfı okulunun Kırgızistan’da açılacağını açıkladı.

Kırgızistan-Türkiye diplomasisi 30’uncu yılında

Bakan Çavuşoğlu’nu Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov karşıladı. Kabulde siyasi, ticari, ekonomik, kültürel ve insani alanlarda güncel iş birliği konuları ele alındı.

[Fotoğraf: AA]

Caparov, bu yıl 30’uncu dönümü kutlanan Kırgızistan-Türkiye diplomatik ilişkilerinin geldiği durumdan duydukları memnuniyeti dile getirdi ve tarım, tekstil, madencilik, hidroelektrik ve diğer alanlarda iş ilişkilerini geliştirmenin, ortak girişimler oluşturmanın ve iş birliğini genişletmenin önemine dikkat çekti.

Caparov, Kırgızistan ve Türkiye'nin ekonomik potansiyelini karşılayan önemli projelerin hayata geçirilmesi gerektiğinin ve tarafların ortak ticaret hacmini 1 milyar dolara çıkarmak için her türlü çabayı göstermelerinin önemini vurguladı.