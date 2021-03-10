Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’ndeki Dijital Türkiye ve Bürokrasinin Azaltılması Koordinasyon Toplantısı’na Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay başkanlık yaptı.

Toplantıda, vatandaşların hayatını kolaylaştıran dijital uygulamaların hayata geçirilmesi, özellikle iş dünyasında bürokrasinin azaltılması ve dijital kamu uygulamaları yoluyla Türkiye’de iş yapma kolaylığının artırılması kapsamındaki çalışmalar değerlendirildi.

Türkiye, İş Yapma Kolaylığı Endeksi’nde hızla yükseliyor

Yatırım ortamının iyileştirilmesi ile ilgili konuların da ele alındığı toplantıda, bir işletmenin kuruluş aşamasından tasfiye aşamasına kadar geçen süreçte kalitesini ölçen “Dünya Bankası İş Yapma Kolaylığı Endeksi”nde Türkiye’nin çok daha üst sıralara taşınacağına vurgu yapıldı.

Endeksin 2010 yılındaki sıralamasında 73’üncü sırada olan Türkiye’nin, 2020 yılında 33’üncü sıralamaya yükseldiği ve hedefin ilk 20 ülke içinde yer almak olduğu açıklandı.

Dijitalleşme kapsamındaki hedefler aktarıldı

Toplantıda, iş yapma kolaylığı reform gündeminde yer alan 39 eylemden 10'unun "Dijital Dönüşüm Paketi" olarak belirlendiği açıklanırken, bu kapsamda yapılacaklar da aktarıldı:

"Kamuda imza sirküleri yükümlülüğünün kaldırılması. İş insanlarının mevcut imzalarının dijital ortama aktarılması ve ticari faaliyetlerinde kullanabilmelerinin sağlanması. Perakende Bilgi Sistemi PERBİS ile e-Belediye sistemlerinin entegre edilerek iş yeri açma ve çalışma ruhsatı alınmasının kolaylaştırılması. İnşaat izinlerinde tek durak ofis uygulamasına geçilmesi ve inşaat izin süreçlerinin kolaylaştırılması. Belediyeler ile tapu idaresi sistemlerinin uyumlu hale getirilmesiyle taşınmaz bilgilerinin otomatik olarak tapu idaresine aktarılması. Tüm taşınır sicillerinin tek bir veri tabanında tutulması, Sosyal Güvenlik Kurumu sistemi ile e-Belediye entegrasyonunun yaygınlaştırılması ve belge yükümlülüğünün azaltılması."

İlgili mevzuat ihtiyaçlarının mart ayı sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

Vatandaşların yüzde 95'i e-Devlet uygulamasını beğeniyle kullanıyor

2020’de “Dijital Türkiye Kapısı”na giriş sayısı 2 milyar 200’u geçti, 2021’in ilk 2 ayında ise 481 milyona ulaşıldı.

Son kamuoyu araştırması sonuçlarına göre vatandaşların yüzde 95'i "türkiye.gov.tr"yi beğeniyle kullanıyor.

"Dijital Türkiye Platformu"nda tek ekranda sunulan bütünleşik uygulamalardan "İkametgahım" uygulaması gelecek günlerde, "Çalışma Hayatım" uygulaması ise nisan ayı içinde faaliyete geçecek.

Siber güvenlik alanındaki çalışmalar da hızla geliştiriliyor.