Haber Giriş: 10 Mart 2021 Çarşamba 09:20Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Çavuşoğlu Katar'a gidiyor
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, 10-11 Mart 2021 tarihlerinde Katar'a bir çalışma ziyareti gerçekleştirecek.
Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun gerçekleştireceği ziyaret sırasında yapılacak görüşmelerde, güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alınacak.
Ayrıca, Suriye'deki mevcut durum ve siyasi süreçte gelinen aşamaların da ele alınması bekleniyor.
Etiketler: Dışişleri Bakanlığı Mevlüt Çavuşoğlu Katar
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