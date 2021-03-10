Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun gerçekleştireceği ziyaret sırasında yapılacak görüşmelerde, güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler ele alınacak.

Ayrıca, Suriye'deki mevcut durum ve siyasi süreçte gelinen aşamaların da ele alınması bekleniyor.