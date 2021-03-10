Haber Giriş: 10 Mart 2021 Çarşamba 09:16Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ankara’da FETÖ operasyonu: 51 gözaltı kararı
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen 2005 yılı polis memurluğundan komiser yardımcılığına geçiş soruşturması kapsamında, 51 FETÖ/PDY mensubu hakkında gözaltı kararı verildi.
Başsavcılıktan yapılan açıklamada, 2005'teki sınav öncesi örgüt mensuplarınca sınav sorularına erişilerek FETÖ üyelerine dağıtıldığının tespit edildiği belirtildi.
Bu kapsamda soruları önceden temin ederek komiser yardımcısı olan ve soruların dağıtılmasına aracılık edenlerin de arasında bulunduğu toplam 51 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği ve şu ana kadar 39'unun yakalandığı duyuruldu.
Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince zanlıların yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.
Etiketler: FETÖ Terör Örgütü Terörle Mücadele
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