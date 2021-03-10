Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Türkmenistan ve Özbekistan ziyaretlerini değerlendirdi.

Ziyaretlerin "samimi bir ortamda" geçtiğini ve "son derece faydalı" olduğunu söyledi.

TRT Haber Dış Haberler Müdürü Özcan Tikit'in sorularını yanıtlayan Çavuşoğlu, hem Özbekistan tarafının hem de Türkmenistan tarafının "son derece yapıcı" olduğunu söyledi.

Bakan Çavuşoğlu, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in göreve geldiğinden bu yana ülkede çok ciddi reformlar yaptığını belirtti,,

Türkiye'nin de uzmanlar görevlendirerek Özbekistan ile tecrübelerini paylaştığının altını çizdi.

Türkmenistan'dan Türkiye'ye jest

Çavuşoğlu Türkmenistan Cumhurbaşkanı Kurbanguli Berdimuhammedov'un ise Türkiye'ye özel bazı jestlerde bulunduğunu açıkladı.

Ülkenin tüm uçuşlara kapalı olmasına rağmen Türk Hava Yolları'na Türkmenabad şehrine uçmaya başlamasına izin verileceğini, pandemi nedeniyle hiçbir ülkenin TIR şoförlerinin geçişine izin verilmezken Türk şoförlerin koronavirüs testi yaptırmak koşulu ile geçişine izin verileceğini müjdeledi.

"Hazar Denizi'ndeki petrol ve gaz için Türk firmaları hazır"

Çavuşoğlu, geçtiğimiz günlerde Türkmenistan ile Azerbaycan'ın Hazar Denizi'ndeki petrol ve gaz yatakları üzerine vardığı anlaşmaya da değindi.

Bu sahadaki petrol ve gaz yataklarının çıkarılmasında Türk firmalarının işbirliği yapmaya hazır olduğunu, bu yöndeki niyeti taraflara da ilettiklerini belirtti.

Buradan çıkacak gaz ve petrolün halihazırda faaliyette olan boru hatları kullanılarak Türkiye'ye ulaşmasının söz konusu olduğunun altını çizen Çavuşoğlu, "Her anlamda işbirliği imkanı var" değerlendirmesinde bulundu.