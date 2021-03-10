İddiaya göre filyasyon ekibinde görevli Tuba Taşkın Öztürk, CHP'li Meclis üyesi İsmail Hakkı Temel'den sürüntü örneği almak istedi.

Hakarete uğradığını söyleyen filyasyon ekibinde görevli diş hekimi Tuba Taşkın Öztürk, "Numuneleri aldığımız sırada bir belediye meclis üyesinin sözlü saldırısına uğradım" dedi.

"Senin kafanda şu şey nasıl güvenebilirim"

İstanbul Bahçelievler belediyesinin CHP'li meclis üyesi İsmail Hakkı Temel'in kendisine "Senin kafanda şu şey var yani nasıl sana güvenebilirim ya beni zehirlersen" dediğini ifade eden Öztürk bu tepki karşısında şaşırdığını söyledi.

[Fotoğraf: DHA | Filyasyon görevlisi Tuğba Taşkın Öztürk]

Öztürk sözlerine şöyle devam etti:

"Ona az önceki söylediği sözün çok kırıcı olduğunu ve hiç şık bulmadığımı belirttim ama haklıyım. 'Yani kafanda şu şey var ben sana nasıl güveneyim ya zehirlersen ya beni öldürürsen' dedi"

"Hanımefendiye espri yaptık orada"

CHP'li Meclis üyesi İsmail Hakkı Temel ise yanlış anlaşıldığını savundu.

Temel, "Hanımefendiye espri yaptık orada. CHP'liler daha doğrusu radikal solcular başı kapalı bir bayan için derler ki 'ya ben buna muayene olmam'. O bakışı eleştirdim ama arkadaşımız yanlış anladı" dedi.

[Fotoğraf: DHA | Bahçelievler Belediyesi CHP Meclis Üyesi İsmail Hakkı Temel ]

Filyasyon görevlisi Öztürk, "ayrımcılık" ve "hakaret" iddiasıyla suç duyurusunda bulundu.

Hakim karşısına çıkan Temel, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

CHP İstanbul İl Başkanlığı da, Meclis üyesi hakkında soruşturma başlatıldığını duyurdu.