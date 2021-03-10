Fetullahçı Terör Örgütünün 'Selam Tevhid' kumpası olarak kayıtlara geçen davanın gerekçeli kararına TRT Haber ekibi ulaştı.

4 bin 20 sayfalık gerekçeli kararda, kumpaslar ve usulsüz dinlemeler teker teker anlatıldı.

Selam Tevhid kumpası davasının 4 bin 20 sayfalık gerekçeli kararına @trthaber ulaştı. pic.twitter.com/8qFF689Hmh — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) March 10, 2021

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MİT Başkanı Hakan Fidan’ın yanı sıra birçok milletvekili, siyasetçi, danışman, vakıf ve dernek temsilcisi ile gazeteciler usulsüz dinlendi.

Usulsüz dinlenen isimler arasında, TRT Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü İbrahim Eren, TRT Genel Müdür Yardımcısı Serdar Karagöz ve TRT Haber Kanal Koordinatörü Yahya Bostan da bulunuyordu.

"FETÖ'cü polis ve savcıların amacı Erdoğan ve Fidan'ı gözaltına almaktı"

Dinlemeleri yapan emniyet içine sızan FETÖ’cülerdi. Yaptıranlar ise örgütün yargı içine sızdırdığı sözde savcılardı.

Çünkü amaç, bu yasa dışı dinlemelerle gözaltı işlemleri yapmaktı.

Mahkemenin tespitinde “Nihai hedef olarak başta Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Başbakan (halen Cumhurbaşkanı) ve Bakanları ile Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı olmak üzere çok sayıda devlet yetkilisini, gazeteci ve yazarı, öğretim üyelerini, iş adamlarını, vakıf ve dernek yetkililerini terörle ilişkilendirerek gözaltına almayı planladıkları kanaatine varılmıştır.” denildi.

"FETÖ sadece terör örgütü değil aynı zamanda casusluk örgütü"

Dinlemeler sadece Türkiye’den de yapılmadı.

Mahkemenin tespitine göre, dinlemelerden biri Amerika Birleşik Devletleri'nden yapıldı.

İşte bu dinlemeler mahkemece casusluk kapsamına da girdi.

Gerekçeli karara göre, FETÖ sadece silahlı terör örgütü değil aynı zamanda bir ‘casusluk örgütü’.

Elde edilen dinleme kayıtlarıyla, devlet ve hükumet, kurumlarıyla birlikte ulusal ve uluslararası düzlemde zor durumda bırakılacaktı.