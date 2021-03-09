AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısının ardından yaptığı açıklamada, "Yarın Rasim Öztekin'in cenaze törenine Kültür Bakanı'mız, ben, Numan Bey ve Mahir Bey hep beraber katılacağız. Türkiye'nin bu büyük sanatçısını son yolcuğuna uğurlamada hepimiz hazır olacağız." dedi.

AK Parti Sözcüsü Çelik'in açıklamalarının satır başları şöyle;

Diyarbakır annelerimizin evlat nöbetini yakından takip ediyoruz. 24 aile evladına kavuştu. Diliyoruz ki daha çok aile evladına kavuşsun. Tüm ailelerimize hürmetlerimizi iletiyoruz. Diyarbakır anneleri olarak andığımız annelerimiz, her zaman toplantılarımızda gündem maddesidirler. Ne durumda olduklarını değerlendiriyoruz.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'ne girerken canımızı çok yakan ağır bir takım kadın cinayetleriyle vahşi eylemlerle sarsıldık. Kadına karşı şiddede karşıyız dediğimizde birileri hemen çıkıp ayrımcılık ortaya koymuyor musunuz diyorlar. Kadına olan şiddete karşı çıkmak insanlığa olan şiddete karşı çıkmaktır. Tabii ki pozitif ayrımcılık yapılacak. Yıllarca negatif ayrımcılığa uğramışlar. Kadınlar her incindiğinde insanlığın incindiğini hiç bir şekilde unutmamak gerekiyor. Kadınların mücadelesine verilen destek, gelecek nesillerin hayatının daha iyi olmasına verilen destektir.

Kadın ve çocuk istismarcılığıyla ilgili terör örgütlerinin yaptığı insanlık dışı uygulamalar konusunda hassasiyet oluşturulması gerekiyor.

Aşılamalar, büyük kapasiteyle, sağlık organizasyonumuzun büyük yeteneğiyle yerine getiriliyor. Daha çok vatandaşımızı aşılayacağız.

24 Mart'ta büyük kongremizi gerçekleştireceğiz. Gençlerimizin büyük oranda parti yönetimlerinde yer alması tüm kademelere güçlü bir şekilde izlerini bırakmalarını önemsiyoruz.

Birtakım devletlerin Türkiye ile bilek güreşi yapmak için Yunanistan'ı yanına almasını, kalıcı bir ittifak zannetmesinler. Yarın onlar gider, Yunanistan yine Türkiye ile baş başa kalır bu bölgede.

Afganistan barışına, bölge barışına katkı sağlayacak her türlü arabuluculuğun içinde oluruz.