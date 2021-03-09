AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK), Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Toplantı, AK Parti Genel Merkezi'nde saat 20.20'de başladı.

Meclis'teki dokunulmazlık fezlekeleri toplantının gündemindeki başlıklardan biri olacak.

Anayasa ve Adalet Karma Komisyonu'nda incelemeleri devam eden bin 347 dokunulmazlık fezlekesinin yanısıra Meclis'in çalışma takvimine ilişkin parti içi istişare yapılacak.

AK Parti MYK'da, 24 Mart'ta gerçekleşecek 7'nci Olağan Büyük Kongre'nin hazırlıkları da görüşülecek.

İlgili genel başkan yardımcıları tarafından, devam eden kongre çalışmalarına ilişkin kurul üyeleri bilgilendirilecek.