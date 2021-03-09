Kamu Terim Bankası, Türkiye'nin bütünleşik iletişim stratejisi doğrultusunda ortak dil ve söylem birliği için geliştirildi.

İletişim Başkanı Altun, Kamu Terim Bankası'nın 12 kamu kurumunun kendi faaliyet alanında yaptığı katkılarla oluşturulduğunu açıkladı.

11 kategoride 7 bin terim

İnternet sitesi üzerinden faaliyete geçen Terim Bankası, kamu diplomasisinden hukuka, milli güvenlikten iktisada, siyasetten sosyal alanlara 11 kategoride 7 bin terim barındırıyor.

Site üzerinden terimlerle ilgili arama yapıldığında, İngilizce karşılığı ve kategorisine ulaşılabiliyor.

Terim önerileriyle gelişim sağlanacak

Akademisyenler ve kamu çalışanları, kurumsal e-posta adresleri ile sisteme üye olup terim önerisinde bulunarak bankanın geliştirilmesine katkı sağlayabilecek.