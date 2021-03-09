Haber Giriş: 9 Mart 2021 Salı 19:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şubat ayında 5 milyon 392 bin kişi hava yolunu kullandı
[Fotoğraf: Arşiv]
Türkiye genelindeki havalimanlarında, şubat ayında hizmet verilen toplam yolcu sayısı 5 milyon 392 bin 419 olarak kayıtlara geçti.
Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Hüseyin Keskin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şubat ayı uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.
"75 bin 034 uçak trafiği, 5 milyon 392 bin 419 yolcu hizmeti"
Keskin paylaşımında, "Çevre ve yolcu dostu havalimanlarımızda şubat ayında, 75 bin 34 uçak, 5 milyon 392 bin 419 yolcu,186 bin 60 ton yük trafiği gerçekleşti.
2021 yılının ilk 2 ayında ise, 148 bin 768 uçak, 10 milyon 619 bin 871 yolcu, 373 bin 201 ton yük trafiği ile #DHMİ çalışıyor, Türkiye Uçuyor" dedi.
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