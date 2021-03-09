Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Hüseyin Keskin, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şubat ayı uçak, yolcu ve yük istatistiklerini açıkladı.

"75 bin 034 uçak trafiği, 5 milyon 392 bin 419 yolcu hizmeti"

Keskin paylaşımında, "Çevre ve yolcu dostu havalimanlarımızda şubat ayında, 75 bin 34 uçak, 5 milyon 392 bin 419 yolcu,186 bin 60 ton yük trafiği gerçekleşti.

2021 yılının ilk 2 ayında ise, 148 bin 768 uçak, 10 milyon 619 bin 871 yolcu, 373 bin 201 ton yük trafiği ile #DHMİ çalışıyor, Türkiye Uçuyor" dedi.