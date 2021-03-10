Haber Giriş: 10 Mart 2021 Çarşamba 07:36Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Bakan Çavuşoğlu'ndan Husoviç için başsağlığı mesajı
[Fotoğraf: Arşiv]
Bakan Çavuşoğlu, hayatını kaybeden Boşnak Partisi Genel Başkanı Husoviç için yayımladığı taziye mesajında, "Kendisine Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve Boşnak toplumuna başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun" ifadelerine yer verdi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Karadağ'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Boşnak Partisi Genel Başkanı Rafet Husoviç için sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayımladı.
Karadağlı Boşnakların lideri, kardeşim Rafet Husoviç’i kaybetmenin derin üzüntüsünü duyuyorum. Kendisine Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve Boşnak toplumuna başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun.— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) March 10, 2021
Bakan Çavuşoğlu mesajında, "Karadağlı Boşnakların lideri, kardeşim Rafet Husoviç’i kaybetmenin derin üzüntüsünü duyuyorum. Kendisine Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve Boşnak toplumuna başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun" dedi.
Etiketler: Mevlüt Çavuşoğlu Dışişleri Bakanlığı
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