Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Karadağ'da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Boşnak Partisi Genel Başkanı Rafet Husoviç için sosyal medya hesabından başsağlığı mesajı yayımladı.

Karadağlı Boşnakların lideri, kardeşim Rafet Husoviç’i kaybetmenin derin üzüntüsünü duyuyorum. Kendisine Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve Boşnak toplumuna başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun. — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) March 10, 2021

Bakan Çavuşoğlu mesajında, "Karadağlı Boşnakların lideri, kardeşim Rafet Husoviç’i kaybetmenin derin üzüntüsünü duyuyorum. Kendisine Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve Boşnak toplumuna başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun" dedi.