Zanlı, Van Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Konya'da yakalandı.

Van'a sevk edilerek ifadesi alınan "Bilal" kod adlı örgüt mensubu, FETÖ ile üniversite yıllarında tanıştığını söyledi.

"FETÖ için askeriyedeki örgütlenme, yatak odası mahremiyetinden daha önemli"

Örgüt içerisinde askeri öğrenci yapılanmasında yer aldığını belirterek, örgütün Türk Silahlı Kuvvetleri'ne nasıl sızdığını şöyle anlattı:

"FETÖ yapılanmasında 'doktor' pozisyonundaki sorumlunun şehir dışı talebe mesulleri toplantısına katıldım. Burada sorumlu kişi bizi tek tek çağırarak askeri öğrencilerin durumu hakkında bilgi alıyordu. Askeri kısım çok mahrem tutuluyordu. Hatta bize evlendiğimizde yatak odamızdan daha mahrem olduğunu söylüyorlardı."

İtirafçı, örgüt yapılanmasında askeri öğrencilerle nasıl irtibat kurduğunu da anlattı.

"Öğrencilere bana ulaşmak istediklerinde tedbir amacıyla ankesör ve büfe sabit hatlarından aramalarını söylüyordum. Askeri lise öğrencilerine bir haftalık kamp düzenledim. İki haftada bir İzmir'e giderek askeri öğrencilerle görüştüm."

İtirafçı M.S , bazı öğrencilerin gezi düzenleme bahanesi ile Amerika'ya götürülerek FETÖ elebaşı ile görüştürüldüğünü söyledi.

"Sorumlu abilerimden biri Ankara'da birinin beni arayacağını ve belirtilen adrese gitmemi söyledi. Yaptığımız görüşmede Kara Harp Okulu bünyesinde Amerika'ya bir gezi düzenleneceğini, ilgilendiğim öğrencilerden birinin de bu geziye katılacağını ve serbest günde bu öğrencinin Fetullah Gülen'in yanına götürülerek bir sohbete katacaklarını, öğrenciyle görüşerek durumu anlatmamı söyledi."

"Ödemesini yapmayan esnaf icraya veriliyordu"

FETÖ'nün himmet ve burs adı altında nasıl para topladığı da ifadede yer aldı.

"Görevli olduğum ilde büyük bölge muhasebecisiyle belirlenen esnaflardan 'burs parası' adı altında para topluyorduk. Bir yıllık burs kişi başı 3 bin liraydı. Bazı esnaflar çek ya da senet veriyordu. Senedini ödemeyenler hakkında icra takibi başlatılırdı."

Haber: Hümeyra Pardeli