Sosyal medya hesabından Meltem-3 Projesi'ne ilişkin paylaşım yapan Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Mavi Vatan'da milli çıkarlarımızı korumak için her zaman görev başındayız. Meltem-3 Projesi kapsamında ikinci P-72 Deniz Karakol Uçağı'mızı da teslim ettik" ifadelerini kullandı.

Demir, paylaşımında, P-72 Deniz Karakol uçaklarının Mavi Vatan savunmasında, Deniz Kuvvetlerinin stratejik unsuru olarak hizmet edeceğini belirtti.