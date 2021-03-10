Haber Giriş: 10 Mart 2021 Çarşamba 12:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
İkinci deniz karakol uçağı Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi
Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, ikinci P-72 Deniz Karakol Uçağı'nın Deniz Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildiğini duyurdu.
Sosyal medya hesabından Meltem-3 Projesi'ne ilişkin paylaşım yapan Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, "Mavi Vatan'da milli çıkarlarımızı korumak için her zaman görev başındayız. Meltem-3 Projesi kapsamında ikinci P-72 Deniz Karakol Uçağı'mızı da teslim ettik" ifadelerini kullandı.
Demir, paylaşımında, P-72 Deniz Karakol uçaklarının Mavi Vatan savunmasında, Deniz Kuvvetlerinin stratejik unsuru olarak hizmet edeceğini belirtti.
Mavi Vatan’da milli çıkarlarımızı korumak için her zaman görev başındayız.
Meltem-3 Projesi kapsamında ikinci P-72 Deniz Karakol Uçağımızı da teslim ettik.
P-72 Deniz Karakol Uçaklarımız #MaviVatan savunmasında Deniz Kuvvetlerimizin stratejik unsuru olarak hizmet edecek.
Etiketler: İsmail Demir Savunma Sanayii
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