FETÖ'nün hücre evlerinde saklanan firari "ablaları"nı yakalamak için çalışmalarını sürdüren Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında yakalama kararı çıkarılan M.A.'nın Yenimahalle'de olduğunu tespit etti.

Çalışmalarını bu ilçede yoğunlaştıran ekipler, şüpheliyi başkasına ait bir araçla seyir halindeyken durdurdu. Kimlik kontrolü yapılan şüpheli gözaltına alınarak emniyetteki işlemlerinin ardından İstanbul'a gönderildi.

ByLock kullandığı tespit edildi

M.A.'nın Bank Asya'da hesabının olduğu, FETÖ'ye müzahir şirketlerde çalıştığı ve ByLock kullandığı tespit edildi.

Öte yandan şüphelinin eşi S.A.'nın da örgütün "emniyet gizli sorumlusu" olduğu ve halen tutuklu olarak cezaevinde bulunduğu öğrenildi.