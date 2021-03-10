Haber Giriş: 10 Mart 2021 Çarşamba 20:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ali Erbaş'ın tedavisine hastanede devam ediliyor
[Fotoğraf: AA]
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedavisi tedbir amaçlı olarak hastanede sürdürülüyor.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın 6 Mart'ta COVID-19 testinin pozitif çıkmasının ardından tedavi süreci hafif semptomlarla devam ediyor.
Tedbir amaçlı olarak tedavisi birkaç gündür hastanede sürdürülen Ali Erbaş'ın durumunun oldukça iyi olduğu açıklandı.
Etiketler: Koronavirüs Ali Erbaş
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