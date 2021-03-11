TRT Sanatçısı Ahmet Günday, İzmir'de bir süredir tedavi görüyordu.

Karaciğer rahatsızlığına yenik düştü. 77 yaşında hayatını kaybetti.

Halk Müziğinin usta ismi, cuma günü memleketi Muğla'nın Fethiye ilçesinde düzenlenecek törenle son yolculuğuna uğurlanacak.

Semah ve bozlakların usta sesi

Doksana yakın derleme çalışması olan Günday, sanat yaşamı boyunca yüzlerce öğrenci yetiştirdi.

Kaset ve plaklarının yanı sıra, "Bağlama Metodu", "Türküler ve Öyküleri" ve "Dünden Bugüne Fethiye" adlı yazılı eserleri bıraktı.

Semah ve bozlakların usta sesi, Ege Üniversitesi Devlet Türk Müziği Konservatuvarında öğretim üyeliği de yaptı.

Fethiye aşığı olan Ahmet Günday, evli ve iki çocuk babasıydı.