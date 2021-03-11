Karadeniz Teknik Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi öğretim üyeleri Dr. Hülya Çalışkan Akgül ve Doç. Dr. Serkan Demirel, 2018 yılında “Trabzon Protohistorik Yüzey Araştırma Projesi”ni başlattı.

Trabzon’da yaşayan ilk insan topluluğu

2019 yılında proje kapsamında yürütülen çalışmalarda, Trabzon’un Düzköy ilçesinde bulunan bir mağarada ilk insanlara ait izler keşfedildi.

Arkeologlar, mağarada buldukları “kesici” ve “yonga” olarak kullanılan taş aletlerin M.Ö 11 binli yıllara ait olduğunu tespit etti.

[Fotoğraf: DHA]

Bu keşifle birlikte, Trabzon’da yaşadığı bilinen en eski insan topluluğunun izleri ortaya çıkarılmış oldu.

Dr. Hülya Çalışkan Akgül, keşifle ilgili “Trabzon’da kimse yokmuş gibi görünürken şimdi bu tabloyu değiştirdi. Trabzon’da birileri varmış, sadece biz onu şimdiye kadar görmemişiz” dedi.

Parçalar köken analizi için Kanada’ya gönderildi

Çakmak taşı ve obsidyen taşından yapıldığı belirlenen taş aletlerden 103 tanesi incelenmek üzere toplandı ve içlerinden 7 tanesi köken analizi yapılmak üzere Kanada’daki McMaster Üniversitesi’nden Prof. Dr. Tristan Carter’e gönderildi.



İlk sonuçlara göre, taşlardan 5 tanesinin Kapadokya, 2 tanesinin Transkafkasya (Gürcistan-Ermenistan) kökenli olduğu tespit edildi.

[Fotoğraf: DHA]

Göbeklitepe kadar eski olduğu düşünülüyor



Bölgenin bilinen insanlık tarihine dair önemli bir keşfe imza atan arkeologlar, Göbeklitepe'ye yakın bir tarihe sahip olduğu düşünülen mağarada daha fazla bulgu için kazıları sürdürmeyi amaçlıyor.

Öte yandan, defineciler veya meraklı kişilerce talan edilmemesi için mağaranın yeri arkeologlarca sır gibi saklanıyor.