Haber Giriş: 11 Mart 2021 Perşembe 08:32Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Ankara'da yanmış köpek ölüsü bulundu
[Fotoğraf: DHA]
Ankara Gölbaşı'nda yanmış köpek ölüsü bulundu. Mahalle sakinleri yaklaşık 40 köpeğin yakıldığını iddia etti. Polis, iddialar üzerine inceleme başlattı.
Ankara'nın Gölbaşı ilçesindeki çöp yığınlarının arasında yakılmış ölü köpekler bulundu.
Mahalle sakinleri alanda uzun süredir ateş yakıldığını ve köpek ölülerinin yok edildiğini iddia etti.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri alanı koruma altına aldı.
Polis çöplükte inceleme yaptı.
Yanan köpeğin başında bekleyen köpekler de dikkat çekti.
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