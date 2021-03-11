Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, İstanbul'daki yağmur ve sağanak, kuvvetli poyrazla (40-70 kilometre/saat) beraber etkili olacak.

Yağışın öğle saatlerinde, kuvvetli rüzgarın ise gece saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.