Haber Giriş: 11 Mart 2021 Perşembe 08:27Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İstanbul için kuvvetli poyraz ve sağanak uyarısı
[Fotoğraf: AA]
İstanbul'da yağmur ve sağanak günün ilk saatlerden itibaren kuvvetli poyrazla beraber etkili olacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, İstanbul'daki yağmur ve sağanak, kuvvetli poyrazla (40-70 kilometre/saat) beraber etkili olacak.
Yağışın öğle saatlerinde, kuvvetli rüzgarın ise gece saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.
Etiketler: İstanbul
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