Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin (Mersin dışında) yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Güney Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güneyinde yer yer gök gürültülü sağanak, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Batı Karadeniz, İç Ege, Marmara'nın doğusunun yüksekleri ve İç Anadolu'nun kuzeyi'nin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Yağışların Marmara'nın Güney ve doğusu, Batı Karadeniz, Antalya'nın doğu ilçeleri Doğu Akdeniz'in iç kesimleri ile Elazığ, Erzincan, Bingöl, Tunceli, Erzurum, Muş, Ağrı, Bitlis ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

Batı Karadeniz’de kuvvetli kar ve buzlanma

Batı Karadeniz’de yağmurla başlayacak yağışların, sabah saatlerinden sonra başta Bolu Dağı geçişi olmak üzere Batı Karadeniz’in iç ve yüksek kesimlerinde yer yer kuvvetli kar yağışına dönüşeceği bekleniyor.

Kuzeybatı kesimlerde kuvvetli yağış bekleniyor

Çanakkale’nin doğusu ile sabah saatlerinden itibaren Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya ve Düzce’de kuvvetli yağmur ve sağanak, Marmara’nın doğusunun yüksek kesimleri ile Düzce’nin yükseklerinde karla karışık yağmur ve yer yer kuvvetli kar yağışı bekleniyor.

Akdeniz'de tam fırtına

Rüzgarın kuzeyli yönlerden Marmara, Doğu Karadeniz, Kuzey Ege kıyıları ve Doğu Anadolu'nun batısında fırtına, Akdenizde tam fırtına şeklinde esmesi öngörülüyor.

İstanbul için kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısı

İstanbul’da yağmur ve sağanağın günün ilk saatlerden itibaren kuvvetli poyrazla beraber etkili olması bekleniyor. Yağışın öğle saatlerinde, kuvvetli rüzgarın ise gece saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.