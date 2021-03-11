Evka 5 Mahallesi girişinde, polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurmak istedikleri cip, kaçmaya başladı.

Polis ekiplerince takibe alınan cip, yaklaşık 30 kilometrelik kovalamacanın ardından Bayraklı ilçesi Smyrna Meydanı'nda önü kesilerek durduruldu.

İki şüpheli emniyete götürüldü

Ekiplerce yakalanan ve ehliyetsiz olduğu tespit edilen sürücü Onur O'ya, "ehliyetsiz araç kullanmak, trafiği tehlikeye düşürmek, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmek ve maske takmamaktan" toplam 9 bin 518 lira cezai işlem uygulandı.

Ayrıca sürücünün yanında bulunan bir kişiye de "sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden ve maske takmamaktan" 3 bin 180 lira ceza kesildi.

Yakalanan iki şüpheli emniyete götürülürken, cip ise çekici marifetiyle olay yerinden kaldırıldı.