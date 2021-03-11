Ehliyetsiz sürücü 30 kilometrelik kovalamaca sonucu yakalandı
İzmir'in Çiğli ilçesinde polisin 'dur' ihtarına uymayan sürücü, yaklaşık 30 kilometre süren kovalamaca sonucu yakalandı. Sürücüye ve yanındaki kişiye toplam 12 bin 698 lira para cezası kesildi.
Evka 5 Mahallesi girişinde, polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurmak istedikleri cip, kaçmaya başladı.
Polis ekiplerince takibe alınan cip, yaklaşık 30 kilometrelik kovalamacanın ardından Bayraklı ilçesi Smyrna Meydanı'nda önü kesilerek durduruldu.
İki şüpheli emniyete götürüldü
Ekiplerce yakalanan ve ehliyetsiz olduğu tespit edilen sürücü Onur O'ya, "ehliyetsiz araç kullanmak, trafiği tehlikeye düşürmek, sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmek ve maske takmamaktan" toplam 9 bin 518 lira cezai işlem uygulandı.
Ayrıca sürücünün yanında bulunan bir kişiye de "sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden ve maske takmamaktan" 3 bin 180 lira ceza kesildi.
Yakalanan iki şüpheli emniyete götürülürken, cip ise çekici marifetiyle olay yerinden kaldırıldı.