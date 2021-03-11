Kaş Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yeni tip koronavirüs (COVID-19) önlemlerine yönelik denetimler sürüyor.

Andifli Mahallesi'nde bir eğlence mekanının sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı saatte açık olduğu ihbarı üzerine işletmeyi denetleyen ekipler, 17 kişinin müzikli eğlence düzenlediğini belirledi.

İşletme 1 ay süreyle kapatıldı

Polis ekiplerince, 17 kişiye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden 53 bin 550, sosyal mesafe ve maske takma zorunluluğunu ihlalden ise 15 bin 300 lira ceza kesildi.

Kapalı olması gereken iş yerinin faaliyetine devam etmesi nedeniyle iş yeri sahibine de 3 bin 150 lira ceza uygulanırken, işletme 1 ay faaliyetten men edildi.

"Hem kendi hem de başkalarının sağlığını tehlikeye attılar"

Antalya Emniyet Müdürlüğü, görüntüleri sosyal medya hesaplarından, “Kısıtlama saatlerinde eğlence düzenleyerek kurallara uymayıp hem kendi hem de başkalarının sağlığını tehlikeye attılar. Sonuç; 17 şahsa toplam 72.000 TL idari para cezası ve iş yerine 1 ay kapatma cezası uygulandı. Kurallara uyalım, sevdiklerimizi koruyalım” notuyla paylaştı.