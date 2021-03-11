Haber Giriş: 11 Mart 2021 Perşembe 01:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da kozmetik fabrikasında yangın
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Arnavutköy'de bir kozmetik ürünleri fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri yangını büyümeden söndürdü. Yangında herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanmadı.
Hadımköy Hamit Kaplan Sokağı'nda kozmetik ürünleri üreten bir fabrikada henüz belirlenmeyen bir nedenle yangın çıktı.
Durumu fark eden fabrikanın güvenlik görevlileri polis ve itfaiye ekiplerine haber verdi.
İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, müdahale ederek yangını söndürdü, iş yerinde bir süre soğutma çalışması yaptı.
[Fotoğraf: DHA]
Yangında yaralanan ya da ölen olmadı.
Hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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