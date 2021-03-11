Haber Giriş: 11 Mart 2021 Perşembe 01:16Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Düzce'de nikah töreni dönüşünde kaza: 5 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
Düzce’de arkadaşlarının nikahından dönerken sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla attı. Yaşanan kazada 5 kişi yaralandı.
Akçakoca ilçesinde arkadaşlarının nikahına katılarak eve dönen Semih Baydere yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüjde bulunan elektrik direğine çarptı.
Çarpmanın şiddetiyle ters dönen otomobildeki sürücü Baydere ile Sergen Üster, Barış Özçelik, Deniz Ünal ve Nisa Turhan yaralandı.
[Fotoğraf: DHA]
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, itfaiye ekiplerince otomobilden çıkarılarak sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
[Fotoğraf: DHA]
Etiketler: Trafik Kazası Elektrik
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