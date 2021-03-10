Sultangazi'de bulunan ''Halk Okulu'' isimli derginin ofisindeki haberleşme araçları kullanılarak terör örgütü DHKP/C'nin yöneticileriyle görüşüldüğü belirlendi.

Bu görüşmelerde İstanbul'da yapılacak eylemlerle ilgili talimat alındığı tespit edildi.



Ayrıca terör örgütünün eylem talimatlarını dergilere şifreli mesajlar yerleştirerek metropollerde bulunan örgüt mensuplarına gönderdikleri saptandı.

Çelik kapı oksijen kaynağı ile kesildi

''Halk Okulu'' isimli derginin ofisine operasyon için düğmeye basıldı. Ofisin kapısına gelen ekiplere kapılar açılmadı. Ekipler çelik kapıları oksijen kaynağı ile keserek açtı.

Operasyonda derginin ofis duvarlarının ve kapılarının “çelik plakalar” ile güçlendirilmiş olduğu, içerisinde kripto odaların ve bölmelerin bulunduğu görüldü.

5 gözaltı



Operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılar, işlemler için emniyete götürüldü.



Gözaltındaki 5 zanlının, DHKP/C terör örgütü üyeliği suçlamasıyla süren davalarının bulunduğu belirlendi.