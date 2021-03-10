Meteoroloji Genel Müdürlüğünün internet sitesinden yapılan bilgilendirmede, İstanbul'da sabahın ilk saatlerinden itibaren şiddetli yağış ve rüzgar beklendiği duyuruldu.

İstanbul'daki sağanak yağışın sabahın ilk saatlerinden itibaren etkili olması bekleniyor.

Yağışın öğle saatlerinde, kuvvetli rüzgarın ise perşembe gece saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.

AFAD'ın Twitter adresinden yapılan uyarıda ise şöyle denildi:

"Yarın (Perşembe) sabah ilk saatlerden itibaren, İstanbul’da kuvvetli yağış ve rüzgar bekleniyor. Başta ulaşımda aksamalar olmak üzere, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olun."