İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda başlatılan dinamik denetim modeli kapsamında, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde kent genelinde geniş kapsamlı denetim yapıldı.

Çeşitli birimlerden 412 ekip ve 2 bin 223 polisin katılımıyla yapılan denetimlerde, özellikle vatandaşların yoğun olarak kullandığı kafe ve restoranlardaki tedbirler kontrol edildi.

Bu kapsamda, özellikle Çankaya ilçesindeki kafelere giren ekipler, sosyal mesafe ile hijyen kurallarına uyulup uyulmadığını denetledi.

Vatandaşların Hayat Eve Sığar (HES) kodlarını da sorgulayan ekipler, kurallara uymayan kişiler ile iş yeri sahiplerine idari para cezası uyguladı.