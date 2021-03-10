Haber Giriş: 10 Mart 2021 Çarşamba 18:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Başkentte geniş kapsamlı koronavirüs denetimi
[Fotoğraf: AA]
Ankara'da koronavirüs tedbirleri kapsamında, 2 bin 223 polisin katılımıyla kafe ve restoranlarda denetim gerçekleştirildi. Tedbirlere uymadığı belirlenen kişiler ile iş yeri sahiplerine idari para cezası uyguladı.
İçişleri Bakanlığı genelgesi doğrultusunda başlatılan dinamik denetim modeli kapsamında, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde kent genelinde geniş kapsamlı denetim yapıldı.
Çeşitli birimlerden 412 ekip ve 2 bin 223 polisin katılımıyla yapılan denetimlerde, özellikle vatandaşların yoğun olarak kullandığı kafe ve restoranlardaki tedbirler kontrol edildi.
Bu kapsamda, özellikle Çankaya ilçesindeki kafelere giren ekipler, sosyal mesafe ile hijyen kurallarına uyulup uyulmadığını denetledi.
Vatandaşların Hayat Eve Sığar (HES) kodlarını da sorgulayan ekipler, kurallara uymayan kişiler ile iş yeri sahiplerine idari para cezası uyguladı.
Etiketler: Koronavirüs HES Kodu Koronavirüs Tedbirleri
Son Haberler
- 19:57
- 19:48
- 19:57
- 19:17
- 19:04
Sıradaki Haber
İkişer ay arayla 3 kez koronavirüse yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz