Haber Giriş: 10 Mart 2021 Çarşamba 17:37Son Güncelleme: Kaynak: AA
İşçilerin kaldığı çadırda yakalanan PKK'lı terörist tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Adana'da, mevsimlik tarım işçilerinin kaldığı çadırda yakalanan terör örgütü PKK/KCK şüphelisi tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ile MİT Adana Bölge Daire Başkanlığı, terör örgütü PKK/KCK suçları kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan yabancı uyruklu M.A.'nın mevsimlik tarım işçilerinin kaldığı çadırlar bölgesinde olduğunu belirledi.
Bölgeye operasyon düzenleyen ekipler, şüpheliyi yakaladı.
Gözaltına alınan zanlı, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Etiketler: PKK/KCK Terör Örgütü
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